У Міноборони заявили, що серед військових другої-шостої хвиль мобілізації виявлено 120 хворих на СНІД

Про це повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони Андрій Верба. “Під час проведення другої-шостої хвиль мобілізації було виявлено понад 500 мобілізованих до лав ЗСУ з туберкульозом, понад 400 - з гепатитом “С” і понад 120 з ВІЛ-інфекцією, яку було діагностовано вже під час перебування цих людей на військовій службі”, - сказав Верба.

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Представник Міноборони зазначив, що за діючими правилами таких хворих не демобілізують, а відправляють на лікування. За його словами, у відомстві усвідомлюють, що такі види захворювань неможливо вилікувати у короткі терміни, і тому нині готуються зміни до відповідного наказу, щоб хворих на ці захворювання можна було демобілізувати.

“Згідно з 402-м наказом ми не можемо їх звільняти, а повинні лікувати впродовж 3-6 місяців. До кінця року будуть відпрацьовані зміни до вище згаданого наказу, і таких військовослужбовців ми будемо звільняти, перед тим провівши курс лікування”, - запевнив Верба.

Він наголосив, що по суті подібні захворювання у призовників та мобілізованих дуже важко виявити, оскільки при проведенні медогляду аналіз на наявність таких захворювань не проводиться, і лікарським військовим комісіям доводиться орієнтуватися на медичну документацію або ж на скарги самих призовників та мобілізованих.

Крім того директор військово-медичного департаменту зауважив, що виявляють військовослужбовців не лише з такими хворобами. Він додав, що були випадки, коли до лав ЗСУ призивалися навіть хворі на шизофренію.

«Ми вже мали випадки, коли людина добровільно приходила на мобілізацію, але приховувала свої вади. Тому у нас були військовослужбовці з серйозними дефектами кісток (металоконструкції після травми), були з явними дефектами розвитку», - сказав Верба.

Він вважає, що з огляду на це військово-медичні комісії мають ретельніше аналізувати медичні документи усіх, хто проходить медичну комісію перед зарахуванням до лав ЗСУ.