В Одесі демонтували 10-метровий пам'ятник Леніну.

Як передає кореспондент УНІАН, демонтовано монумент, розташований в парку Савицького (колишній Ленінського комсомолу).

В Одеській міськраді УНІАН повідомили, що демонтаж завершився ближче до вечора 28 травня. У парку залишився постамент.

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Монумент розбирали блоками, щоб не пошкодити конструкції пам'ятника, який вирішено переправити до «приватного музею під відкритим небом».

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 17 травня в рамках закону про декомунізацію почали демонтаж пам'ятника Леніну в парку Савицького. Гранітний 10-метровий монумент хотіли розібрати на складові блоки, але це не вдалося тоді зробити.

Начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради Андрій Шелюгин на прес-конференції заявив, що демонтаж триватиме деякий час у зв'язку з конструктивними особливостями монумента.