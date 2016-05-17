Останній пам'ятник Леніну в Одесі так і не вдалося знести: комунальники скаржаться на клей і місцевих жителів

Про це повідомляє "Думская".

Пам'ятник як і раніше стоїть на місці, про роботи по демонтажу нічого не нагадує.

За однією версією, робітники не впоралися з місією з вини німецького клею, яким скріпили бетонні блоки після переїзду.

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За іншою версією, комунальникам не сподобалася активність місцевих жителів і вони вирішили перенести демонтаж на темний час доби.

Додамо, парк Савицького монумент було перенесено в 2006 році з Куликова поля.