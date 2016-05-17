Останній пам'ятник Леніну в Одесі так і не вдалося знести: комунальники скаржаться на клей і місцевих жителів
17:54, 17 травня 2016Суспільство
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У вівторок, 17 травня, комунальним службам Одеси не вдалося знести останній в місті пам'ятник Володимиру Леніну в Савицьком парку.
Пам'ятник як і раніше стоїть на місці / 1tv.od.ua
Пам'ятник як і раніше стоїть на місці, про роботи по демонтажу нічого не нагадує.
За однією версією, робітники не впоралися з місією з вини німецького клею, яким скріпили бетонні блоки після переїзду.
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За іншою версією, комунальникам не сподобалася активність місцевих жителів і вони вирішили перенести демонтаж на темний час доби.
Додамо, парк Савицького монумент було перенесено в 2006 році з Куликова поля.
Фото: 1tv.od.ua
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