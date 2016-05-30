Загибель 17 людей у пожежі під Києвом: урядова комісія у середу поінформує Кабмін про обставини

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі на офіційній сторінці відомства у Twitter з посиланням на слова першого віце-прем'єра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, який веде позачергове засідання уряду, що проходить у Києві.

"Вже у цю середу комісія повинна поінформувати Кабмін про реальний стан справ у селі Літочки", - сказав Кубів.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України проводить позачергове засідання у зв'язку з пожежею в будинку для людей похилого віку в селі Літочки Київської області.

У ніч на 29 травня у селі Літочки Броварського району Київської області сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку, де жили люди похилого віку. Загинули 17 людей, ще 5 постраждалих госпіталізовано з опіками.

Правоохоронці затримали приватного підприємця, який організував у приватному будинку проживання людей похилого віку. Як зазначили у поліції, "з мешканцями укладалися договори. Ліжко-місце в хостелі з доглядом обслуговуючого персоналу коштувало для пенсіонерів 6 тис. грн на місяць".

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко доручив провести перевірку всіх об'єктів, де проживають люди похилого віку.

Він також повідомив, що 30 травня на позачерговому засіданні Кабміну буде затверджено склад урядової комісії з розслідування причин виникнення пожежі в Літочках.