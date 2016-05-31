У Дніпрі правоохоронці вилучили 60 т металобрухту з майданчика нелегального підприємства

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Встановлено, що до незаконної діяльності причетне одно з підприємств Київської області, зареєстроване у м. Ірпінь. Дозвільна документація на проведення операцій з брухтом чорного металу у підприємства відсутня.

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Підприємство здійснювало закупівлю лому від населення та промислових підприємств за готівку.

Незаконно зібраний металобрухт відправлявся вантажними автомобілями та залізничним транспортом на металургійні підприємства Дніпропетровської області та в інші регіони країни.

Слідчим управлінням ГУНП в області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 213 Кримінального кодексу ("порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом").

Слідство триває, встановлюються особи причетні до вчинення кримінального правопорушення.