На Грибовицькому сміттєзвалищі продовжують шукати працівника комунального господарства

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник відділу зі звя'зків з громадьскістю та ЗМІ у головному управлінні ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев.

"Пошукові роботи тривають. Продовжуємо пошук працівника комунального господарства", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова з-під завалів вдалося дістати тіла трьох загиблих рятувальників.

Нагадаємо, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили рятувальники.