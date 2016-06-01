Сьогодні у Львові оголошено день жалоби
Сьогодні, 1 червня, у Львові оголошено жалобу за рятувальниками, які загинули на полігоні в Грибовичах, героїчно виконуючи свою роботу.
На вежі Ратуші буде приспущено штандарт міста, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
Львівська міська рада звертається до усіх із проханням утриматись на цей час від проведення святкових заходів та розважальних програм.
"Місто висловлює співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, вчора пізно ввечері на полігоні в Грибовичах знайшли тіло третього працівника управління ДСНС України у Львівській області.
Нагадаємо, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили рятувальники.