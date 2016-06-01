На честь Савченко назвали одну з вершин в Гімалаях

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив спортивний журналіст Валентин Щербачов.

"Я вирішив назвати одну з гір на честь Надії Савченко, тому що це жінка, яка 2 роки в катівнях одна боролася з системою кривавого диктатора. В минулому році я назвав гору на честь героїв України, а тепер непальська влада видала офіційний сертифікат про те, що одна інша вершина називається "Надія"", - розповів Щербачов.

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"Гімалаї - дуже велика і молода гірська система. Там дуже багато безіменних вершин. 20 з гаком років я вмовляв владу Непалу дати можливість назвати одну з вершин українським ім'ям", - зазначив Щербачов. Він розповів, що отримав дозвіл назвати дві вершини, так як вже вважається в Непалі своїм.

"Років 5 я все це вивчав і точно знаю, що у них не було назв. Там ще близько 300 таких вершин. Я вибрав дуже красиві вершини. Там приголомшлива панорама, хочеться впасти на коліна і молиться за те, що в світі є така краса", - розповів Щербачов.

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Він також зазначив, що в Гімалаях їм було проведено 27 футбольних матчів під українським прапором на висотах від 5,5 до 6,5 тис. метрів, 4 малих олімпіади та 4 міжнародних турніру.

"20 разів ми робили це тільки на рівні Україна-Непал. Зараз з нами ходять британці, німці, австралійці і новозеландці. Завдяки цим акціям вони знають про Україну дуже багато, їм не доводиться пояснювати, що на Донбасі відбувається не громадянська війна, а війна, викликана агресій Росії", - розповів журналіст.