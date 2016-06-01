Смертельна пожежа під Києвом: власника будинку для людей похилого віку взяли під варту

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, Броварський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 40-річному засновнику будинку, в якому вночі 29 травня сталася пожежа і загинули 17 людей.

Власнику цього закладу було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, 29 травня о 3.48 у селі Літочки Броварського району в двоповерховій будівлі, де проживали люди похилого віку, виникла пожежа. Встановлено, що на момент пожежі в будинку перебували 35 осіб. Вдалося врятувати 18 осіб, з яких п'ятеро з опіками госпіталізовані. На місці пожежі виявлено тіла 17 загиблих.

Підприємця, який організував будинок для людей похилого віку, було затримано. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

За даними поліції, ліжко-місце в хостелі з доглядом обслуговуючого персоналу коштувало для пенсіонерів 6 тис. грн на місяць.

31 травня Броварський райсуд звільнив з-під варти власника будинку Олега Дмитренка. За даними ЗМІ, Дмитренка відпустили, бо пізно було повідомлено про підозру.