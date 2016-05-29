Пожежа у будинку для літніх людей під Києвом: з'явилися нові подробиці трагедії (фото, відео)

Витягти з полум'я вдалося лише 18 його мешканців. Наразі п'ятеро з врятованих перебувають у лікарні, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Близько третьої ночі на другому поверсі спалахнув вогонь. Його гасили спочатку місцеві мешканці, потім майже 30 одиниць пожежної техніки.

За словами свідка пожежі Василя, він прокинувся серед ночі від дивних звуків із вулиці. "О першій ночі десь я прокинувся – щось таке стукало і тріщало. І побачив, що горить, пішов на допомогу. Не буду ж я стояти дивитися, як люди згорали", - розповів Василь Воробей.

Чоловік побіг до будинку та почав виносити пенсіонерів з першого поверху. Йому вдалося врятувати двох бабусь, адже надалі перебувати в охопленому полум'ям будинку було неможливо. У будівлі були обгорілі стіни, зруйновано перекриття і дах.

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Люди викликали пожежників, які, за словами чоловіка, їхали понад півгодини. Спочатка прибула сільска пожежна машина, як говорять мешканців села, без води. Коли рятувальники побачили масштаби катастрофи, самі викликали підмогу з області.

Та вогонь за той час встиг охопити два поверхи, а це - понад 400 квадратних метрів. 152 рятувальників приборкали полум'я лише о 5:30 ранку. Далі почалось найтяжче - витягати вже бездиханні тіла. Пошуки тіл завершили о 14:00.

Мішки з обгорілими тілами поскладали на вантажівку та повезли у столичний морг. Серед загиблих є санітарка, яка доглядала за немічними людьми.

У Кабміні створили комісію на чолі із міністром регіонального розвитку Геннадієм Зубком. Вона має з'ясувати усі обставини події.

Відомо, що власник будинку для літніх людей Олег Дмитренко створив притулок незаконно. Він не мав жодних дозволів, висновків від санепідемстанції та пожежників.

Як зазначив голова райдержадміністрації Володимир Сінько, люди, які користувалися послугами притулку, платили щомісяця від 3500 до 8000 гривень.

Головний підозрюваний уже затриманий за статтею 270 КПК України – порушення встановленних правил пожежної безпеки, що призвело до важких наслідків. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.