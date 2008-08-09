На західній Україні подбають, щоб постраждалі не пропили компенсацію

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що постраждалим внаслідок стихійного лиха на Західній Україні неблагополучним родинам краще збудувати нові помешкання за рахунок держави, ніж видавати на руки грошову компенсацію на житло.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ЄХАНУРОВ висловив сьогодні під час спілкування з керівництвом Новоселицького району Чернівецької області, де міністр перебуває з робочою поїздкою.

Ю.ЄХАНУРОВ, зокрема, наголосив на відповідальності місцевих громад щодо найоптимальнішого використання виділеної компенсації постраждалим.

У свою чергу керівництво місцевої влади зазначило, що рішення з приводу контролю за використанням коштів неблагополучними сім’ями вже прийняті на загальних зборах сільських громад.

«Насправді, ми краще побудуємо таким сім’ям будинки, ніж вони витратять ці кошти на задоволення інших, не найактуальніших на сьогодні потреб», - зазначив керівник району.