Третю добу 4 тис. чоловік залишаються без питної води на Запоріжжі

У Запорізькій області через аварію на водоводі понад 4 тис. жителів Розівського району третю добу вимушені обходитися без централізованого водозабезпечення.

Як повідомили УНІАН в Запорізькому теруправлінні МНС, "подвійний порив водоводу діаметром 300 мм: біля села Розівка і поблизу розташованої за 15 км. від даного населеного пункту насосної станції, залишив без централізованого водопостачання жителів трьох сіл району - в цілому понад 4 тисячі чоловік".

За даними МНС, аварія на водоводі, що належить обласному водоканалу, відбулася ще 2 дні тому - в 6.30 14 серпня, але її наслідки не усунені до цього часу: понад 4 тис. жителів сіл Розівка, Новомлинівка і Новодворівка третій день без питної води.