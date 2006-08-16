Київстар і UМС розоряють поляків

У Польщі нарікають на те, що українські компанії мобільного зв`язку "заволоділи" смугою польської території шириною 15 кілометрів вздовж спільного кордону.

Власники мобільних телефонів в місцевостях поблизу українсько - польського кордону часто не знають, що користуються послугами українських компаній, таких як Київстар, або UМС. Телефонні апарати, що мають активовану систему roaming, подекуди автоматично перемикаються на сильніший сигнал українського оператора. Зазвичай не всі користувачі мобілок дивляться на екран свого телефону, де видно логотип української компанії. І за одну мить необережності їм доводиться платити за зв`язок до 2 євро за хвилину. Жителі прикордоння Польщі дедалі частіше нарікають на таку проблему.

Найбільш відчутною є проблема з мобілками в Перемишлі, найбільшому місті українсько - польського прикордоння. Власники телефонів, які користуються ними в прикордонній зоні, мусять постійно вважати на те, щоб не увійти в мережу сильнішого передавача з України. Думає про це й священик УГКЦ в Перемишлі Богдан Степан. Однак йому не завжди вдається вберегтися від несподівано великого рахунку:

"Приходить мені рахунок. Дивлюся, що є роумінг, так, як би я був на Україні. Я думаю - не був я взагалі на Україні. Беру рахунок, дивлюсь, котра година. Дійшов я, що був тоді в селі Хотинець на катехезі."

Справа стає дедалі серйознішою, адже у мережі польських компаній PLUS, ERA, чи ORANGE оплата за хвилину розмови у перерахунку становить 10-15 євроцентів. А за зв’язок за допомогою українських компаній доводиться платити аж до 2 євро за хвилину. Місцева польська преса запитує: чи це так погано діють українські передавачі, чи це звичайне полювання на несвідомого польського клієнта ? Люди звертаються і до польських продавців телефонів. Ось що Радіо Свобода розповів Григорій Полянський, керівник салону продажу і сервісу мережі ERA "Інфорес" в Перемишлі:

"До нас приходить багато клієнтів із скаргами, що діється щось погане з їхніми телефонами. Вони просять нас переставити їм функції меню. В основному це люди похилого віку, або особи, які не дуже знаються на технічних справах. Вони не можуть самостійно цього зробити. Ми їм перемикаємо ці телефони. Багато з них навіть гадки немає, що існують такі проблеми. Потім отримують великі рахунки, комусь стягують гроші із банківського рахунку."

А що кажуть українські оператори? У компанії "Київстар" нас повідомили, до них ніхто не звертався зі скаргами з Польщі.

Радіо "Свобода"