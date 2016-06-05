На Львівщині семеро людей отруїлися курми-гриль
10:53, 05 червня 2016Суспільство
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На Львівщині семеро осіб госпіталізовано із гострою кишковою інфекцією після вживання курей-гриль.
На Львівщині семеро осіб госпіталізовано після вживання курей-гриль / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, після вживання курей-гриль, придбаних 2 червня у супермаркеті у місті Борислав, перші пацієнти почали звертатись до районної лікарні того ж дня.
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Станом на 08.00 5 червня після вживання курей-гриль в інфекційне відділення лікарні в стані середньої тяжкості госпіталізовано семеро осіб, з них двоє дітей віком 7 і 10 років, з діагнозом "гостра кишкова інфекція". Постраждалі - жителі міст Борислав і Трускавець.
Причина отруєння з'ясовується.
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