В МЗС підтвердили загибель трьох українців у ДТП в Польщі

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила представник консульського департаменту МЗС України Ореста Старак.

"За попередньою інформацією, яку ми отримали від нашого генерального консульства у Любліні, у ДТП постраждало 7 осіб, які подорожували автомобілем з українською реєстрацією. В результаті ДТП троє осіб загинули, трьох доставлено до шпиталю з травмами різного ступеня важкості, одна особа не постраждала", - зазначила вона.

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За словами Старак, всі особи – громадяни України.

Як повідомлялося, ДТП сталося у неділю ввечері приблизно о 22:30 за місцевим часом на кільцевій дорозі неподалік села Турка. Причини аварії встановлюються.