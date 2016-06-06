В Україні з'явиться військова поліція

Про це йдеться в тексті Стратегічного оборонного бюлетеня, опублікованому на сайті глави держави.

У документі сказано, що військову службу правопорядку у Збройних Силах України планується реформувати у Військову поліцію.

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Зазначене реформування повинно на законодавчому рівні мати визначену загальну структуру та її основні функції з наданням права здійснювати досудове розслідування злочинів, вчинених військовослужбовцями ЗСУ проти встановленого порядку несення військової служби, та права ведення оперативно-розшукової діяльності. Також сказано, що за підсумками реформи, спроможності військової поліції повинні бути нарощені, а її організаційна структура оптимізована відповідно до нової структури ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 6 червня, Порошенко підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України".