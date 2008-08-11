Експерти про Грузію, Росію, НАТО і українських політиків

Ряд експертів вважають загрозливою для національних інтересів України неконсолідованість політиків у питанні національної безпеки у світлі останніх подій у Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, зокрема, сьогодні на прес-конференції у Києві заявив політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир ГОРБАЧ.

За його словами, неконсолідована демократія, різне розуміння національних інтересів та питань внутрішньої і зовнішньої безпеки у контексті вищезгаданих подій становлять чималу загрозу для України.

На запитання, чи не вважають аналітики останні події у Південній Осетії певним сигналом для України у контексті її намірів вступу до НАТО та у питанні майбутнього виведення Чорноморського флоту РФ з української території, В.ГОРБАЧ відповів, що це є «обухом по голові насправді».

Разом з тим, він наголосив, що події навколо Грузії є викликом для українських політиків. «Якщо вони будуть скубтися за владу… вони втратять суверенність держави, і ні до чого це не призведе хорошого». «Політичні ігри для цього (національної безпеки – УНІАН) є загрозливими, безвідповідальними і межують зі злочинними», - сказав В.ГОРБАЧ.

Таку думку підтримав президент Атлантичної Ради України Вадим ГРЕЧАНИНОВ, який зауважив, що зараз Європа не бачить у діях Президента Віктора ЮЩЕНКА якихось реальних кроків, спрямованих на захист безпеки шляхом вступу України до НАТО.

Продовжуючи цю тему, В.ГОРБАЧ зауважив, що було б не досить бажаним, якби Чорноморський флот Росії виводився з з території України зі скандалом, а, навпаки, бажано, щоб ця процедура відбувалася у мирний спосіб. За його словами, єдиний спосіб для такого виведення флоту - це пошук баз, де ЧФ РФ після своєї передислокації буде базуватися. На думку аналітика, для цього найбільше підходять порти Абхазії, оскільки вони, на відміну від Новоросійська, не замерзають.

Помічник першого заступника міністра оборони України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Петро КАНАНА зауважив, що Україна сьогодні має отримати, зокрема, План дій щодо членства в НАТО, що стане гарантією її безпеки.

Разом з тим, голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій ДЖЕРДЖ підтримав думку своїх колег, що події у Грузії «для України є надзвичайним викликом», оскільки Україна і Грузія є стратегічними партнерами. При цьому, на його погляд, останні події у Грузії є наслідками того, що «Росія сприйняла Бухарестський саміт НАТО як його (Альянсу - УНІАН) слабкість». За словами С.ДЖЕРДЖА, найближчим часом і НАТО, й ООН більш прискіпливо поставляться до цього питання.