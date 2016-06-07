"Так виховувався патріотизм": в Україні радіостанціям пропонують ставити гімн вранці та ввечері
Голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко пропонує запускати в ефір радіостанцій України гімн двічі на добу - вранці та ввечері.
Про це Артеменко написав на своїй сторінці у Facebook.
"Колишня КомПартія (земля їй пухом) виховувала своїх громадян в дусі відданості державі та народові. Щодня ефір державного радіо починався та закінчувався з гімну СРСР. Так виховувався патріотизм", - вважає голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення.
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Крім того, він згадав і досвід США, де традицією є запускати гімн о 24:00. В Україні, за словами Артеменка, деякі радіостанції також запускають в ефіри гімн, проте це поодинокі випадки.
"Я звернувся до Радіокомітету, що об’єднує найпотужніші радіостанції України, розглянути можливість запуск в ефір гімну України вранці і ввечері. Як мені стало відомо, Радіокомітет одностайно підтримав цю пропозицію і завтра планують презентувати про цей реліз", - розповів він.
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