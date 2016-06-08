Дніпровська міськрада виділила 5 мільйонів на матеріальну підтримку патрульних

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення сьогодні під час чергової сесії ради проголосував 51 депутат із 60 присутніх у сесійній залі.

Рішення було прийняте у відповідь на звернення патрульної поліції.

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Як повідомив з трибуни сесії начальник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс, кошти необхідні правоохоронцям на технічне обслуговування автомобілів та вдосконалення їх оснащення, зокрема, на забезпечення зберігання інформації з відеореєстраторів.

Богоніс також зазначив, що в Дніпрі на сьогодні зірвано запуск водної поліції: невідомі особи пошкодили мотори патрульних човнів.

У Дніпрі патрульна поліція почала працювати 17 січня.