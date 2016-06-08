Савченко відмовилась від посвідчення учасника бойових дій

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції в Києві.

“Повернувшись з полону, я вирішила, що не буду брати посвідчення учасника бойових дій. Я ціла, з руками, ногами, головою, я не хочу брати пільги від народу, який живе бідно, і це саме буду радити іншим воїнам”, - сказала Савченко.

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Вона уточнила, що не йдеться про бійців, які втратили здоров'я під час бойових дій.

Водночас, на думку Савченко, необхідно детально розбиратись з тими, хто приїжджає в зону АТО на 2-3 дні, після чого отримує посвідчення учасника бойових дій.

“Адже коли все це закінчиться, ми матимемо цілу країну АТОшників з пільгами, які розповсюджуватимуться на їхніх дружин, матерів, дітей, і все це буде сплачуватися з бюджету”, - сказала вона.