Савченко відмовилась від посвідчення учасника бойових дій
Народний депутат України Надія Савченко відмовилась від отримання посвідчення учасника бойових дій, тому що не хоче, щоб платники податків її утримували.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції в Києві.
“Повернувшись з полону, я вирішила, що не буду брати посвідчення учасника бойових дій. Я ціла, з руками, ногами, головою, я не хочу брати пільги від народу, який живе бідно, і це саме буду радити іншим воїнам”, - сказала Савченко.
Читайте також"Готова говорити і з ворогом, і з другом": Савченко назвала майданчики зі звільнення українських полонених
Вона уточнила, що не йдеться про бійців, які втратили здоров'я під час бойових дій.
Водночас, на думку Савченко, необхідно детально розбиратись з тими, хто приїжджає в зону АТО на 2-3 дні, після чого отримує посвідчення учасника бойових дій.
“Адже коли все це закінчиться, ми матимемо цілу країну АТОшників з пільгами, які розповсюджуватимуться на їхніх дружин, матерів, дітей, і все це буде сплачуватися з бюджету”, - сказала вона.