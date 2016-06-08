"Правий сектор" щодо можливості бійки на ЛГБТ-марші з геями: як вийде

Про це заявив прес-секретар "Правого сектора" Артем Скоропадський, повідомляють Українські новини.

"Наше завдання заблокувати цю ходу, а там вже як вийде", - сказав він, відповідаючи на питання, чи будуть активісти ПС фізично протидіяти учасникам маршу.

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Скоропадський підкреслив, що в блокуванні маршу за права ЛГБТ буде також брати участь батальйон Організації українських націоналістів, демобілізовані воїни Збройних сил, бійці Національної гвардії, які звільнилися на знак протесту проти того, що їх відправили захищати Марш рівності ЛГБТ.

Нагадаємо, збір учасників ЛГБТ-маршу біля червоного корпусу Київського національного університету розпочнеться о 9:00, а безпосередньо марш - о 10:00