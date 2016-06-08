Аеропорту "Київ" присвоїли ім'я Сікорського
20:14, 08 червня 2016Суспільство
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Міжнародному аеропорту "Київ" присвоїли ім'я українського авіаконструктора Ігоря Сікорського.
Аеропорту "Київ" присвоїли ім'я Сікорського / Фото УНІАН
Про це повідомила прес-служба аеропорту у Facebook.
Зазначається, що таке рішення було прийняте на засіданні Київської міської ради.
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"Міжнародному аеропорту "Київ" присвоїли ім'я видатного українського авіаконструктора Ігоря Сікорського - рішення Київради щодо перейменувань в місті", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про присвоєння імені Павла Чубинського міжнародному аеропорту "Бориспіль".
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