Аеропорту "Київ" присвоїли ім'я Сікорського

Про це повідомила прес-служба аеропорту у Facebook.

Зазначається, що таке рішення було прийняте на засіданні Київської міської ради.

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"Міжнародному аеропорту "Київ" присвоїли ім'я видатного українського авіаконструктора Ігоря Сікорського - рішення Київради щодо перейменувань в місті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про присвоєння імені Павла Чубинського міжнародному аеропорту "Бориспіль".