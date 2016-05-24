У Порошенка придумали нову назву для аеропорту "Бориспіль"

Як повідомляється на сайті парламенту, автором відповідного проекту постанови (№4717) є народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Міщенко.

Тексту проекту та супроводжувальних документів на сайті ВР наразі немає. (Чубинський є автором слів гімну України - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня генеральний директор ДП "Мистецький арсенал" Наталія Заболотна запропонувала перейменувати столичний аеропорт "Бориспіль" на честь художника Казимира Малевича.

У свою чергу позафракційні депутати, зокрема, "свободівці", а також представники фракцій "БПП", "Народного фронту", Радикальної партії, "Батьківщини" та "Самопомочі" зареєстрували у ВР проект постанови з пропозицією присвоїти аеропорту "Бориспіль" ім'я Івана Мазепи.

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Водночас, міністр інфраструктури України Володимир Омелян виступає за перейменування "Борисполя" на честь українського авіаконструктора зі світовим ім'ям Ігоря Сікорського.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".