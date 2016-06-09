Роботу авіації на Грибовицькому сміттєзвалищі призупинено

Про це повідомляється на сторінці ДСНС у Facebook.

"О 20 год. 18 хв. робота авіації ДСНС України на території сміттєзвалища тимчасово припинена та буде відновлена 9 червня за рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

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У ДСНС зазначили, що гасіння пожежі продовжується наземними силами.

Як повідомляв УНІАН, на звалищі задіють два літаки ДСНС, щоб спровокувати зсув сміття, аби потім безпечно загасити пожежу.

Нагадаємо, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників та еколог львівського комунального підприємства "Збиранка".

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31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло комунальника досі не знайшли. Пошукові роботи призупинено через загрозу виникнення зсуву. Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

3 червня УСБУ у Львівській області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) за фактом пожежі на полігоні поблизу Львова. Підставою для відкриття провадження стала заява громадського активіста, який просив розслідувати передумови виникнення пожежі на сміттєзвалищі, до яких, за його інформацією, можуть бути причетні місцеві посадовці.