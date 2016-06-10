МЗС оприлюднило поради щодо безпеки на Євро - 2016 для українських туристів у Франції



Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у зв'язку з проведенням з 10 червня по 10 липня у Франції Чемпіонату Європи з футболу 2016 року очікують прибуття великої кількості іноземців.

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Зважаючи на це, зовнішньополітичні відомства іноземних держав публікують поради вболівальникам, які планують взяти участь у заходах чемпіонату (США, Канада, Великобританія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Ірландія, Нідерланди, Хорватія, Чехія та ін).

МЗС рекомендує громадянам України, які планують поїздки в цю країну, звертати увагу на те, що ситуація з безпекою в місцях проведення чемпіонату може несподівано загостритися в будь-який момент. Стадіони, фан-зони, розважальні заклади (особливо ті, в яких будуть транслюватися матчі), популярні туристичні місця, громадський транспорт на території Франції та сусідніх держав можуть стати потенційними мішенями для терористів.

У Франції продовжено термін дії режиму надзвичайного стану до кінця липня 2016 року. Режим надзвичайного стану передбачає посилений прикордонний і митний контроль на всіх кордонах Франції, певні обмеження прав і свобод громадян в частині проведення масових зібрань та відвідування окремих місць, а також надання дозволу правоохоронним органам на здійснення адміністративних обшуків. У той же час, Шенгенське законодавство продовжує діяти без обмежень на території Франції.

Громадянам України під час перебування у Франції на період проведення Євро-2016 рекомендується дотримувати наступних порад:

- проявляти підвищену пильність і обережність у громадських місцях і при використанні громадського транспорту; по можливості уникати місць масового скупчення людей;

- слідувати інструкціям місцевої влади, особливо в разі виникнення надзвичайних ситуацій, бути готовими до перевірки документів і особистому контролю представниками правоохоронних органів, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу;

- постійно стежити за повідомленнями в ЗМІ та офіційних джерел про Євро-2016 і враховувати можливу оновлену інформацію при плануванні своїх подальших дій та маршрутів пересування по країні;

- залишатися на зв'язку зі своїми рідними та передбачити надійні канали зв'язку у разі настання надзвичайної ситуації.

У разі потрапляння до надзвичайної ситуації на території Франції громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України у Франції за телефоном: +33 (0) 143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57.