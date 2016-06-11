Під час нападу на Посольство України в Москві ніхто із співробітників не постраждав

Під час нічного нападу на Посольство України в Москві співробітники дипломатичного представництва не постраждали.

Про це повідомив український дипломат.

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"В ході нахабної провокації - нападу на посольство України - співробітники і майно диппредставництва не постраждали. Провокатори прийшли організовано, запалили фаєри, кидали у бік посольства курячі яйця, після чого організовано пішли", - сказав співробітник посольства.

За його словами, якби не антиукраїнські гасла, могло б здатися, що ця організована група осіб прийшла привітати з початком фіналу Євро-2016 - було дуже яскраво від палаючих фаєрів.

Разом з тим він підкреслив, що російські правоохоронні органи не заважали нападникам у проведенні провокаційної акції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі близько 200 осіб зібралися біля посольства України в Москві, вони вигукували антиукраїнські гасла, закидали посольство України яйцями і фаєрами.