Папа для України: Ватикан створить комітет для допомоги постраждалим на Донбасі

Папа Римський Франциск ініціював створення спеціального Комітету, який буде займатися розподілом благодійних коштів, призначених для допомоги постраждалим від воєнних дій на сході України, повідомляє Радіо Ватикану.

Відзначається, що фонд одержав назву "Папа для України", головою благодійного комітету Ватикану призначили єпископа-помічника Харківсько-Запорізької єпархії Римо-католицької Церкви в Україні Яна Собіла.

Читайте такожПапа Римський Франциск благословив українських військових (фоторепортаж)

"Щоб підтримати цю акцію, понтифік пожертвував свій особистий внесок і оголосив про збір коштів, який було проведено 24 квітня у всіх католицьких церквах Європи, а отримані кошти призначені «винятково в інтересах населення, що стало жертвою воєнних дій, без різниці релігії, віросповідання чи етнічної приналежності», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сума зібраних коштів ще не оголошена, оскільки "процес збору був досить складним, і кошти, зібрані в окремих парафіях, передаються в Рим через Єпископські конференції".

Мандат Комітету триватиме один рік і, у разі потреби, може бути продовжено, зазначили в прес-центрі Ватикану.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Ватикані Папа Римський помолився за мир в Україні. Під час меси на площі Святого Петра Франциск звернувся до всіх українців та побажав якнайшвидшого припинення війни.

Державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін у червні відвідає Україну.