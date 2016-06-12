Порошенко: Українці знову стали найсильнішими завдяки рекорду Ломаченка

Президент України Петро Порошенко заявляє, що українці знову стали найсильнішими завдяки встановленню рекорду на боксерському ринзі Василем Ломаченком.

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«Українці знов найсильніші! Василь Ломаченко стає новим чемпіоном світу з боксу по версії WBO!», - написав глава держави у своєму Twitter.

Ломаченко став чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Він дебютував у новій для себе ваговій категорії - другій напівлегкій вазі (до 59 кг), встановивши при цьому рекорд зі швидкості завоювання світового титулу в двох дивізіонах. Він нокаутував чемпіона світу за версією WBO в цій вазі Романа Мартінеса.

Таким чином, у Ломаченка в колекції з'явився другий чемпіонський титул в іншій ваговій категорії. Щоб домогтися цього, українець витратив всього 7 поєдинків на професійному рингу - менше, ніж хто-небудь в історії боксу.