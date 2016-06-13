В Києві публічно виставили 17 старовинних картин, викрадених в Італії і знайдених в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, організатори виставки зазначили, що «сьогодні ми відкриваємо особливу виставку, яку ми назвали «Врятовані скарби Італії».

«Це 17 живописних робіт, які були викрадені в листопаді минулого року в музеї Верони, які були віднайдені нашими правоохоронцями на початку травня цього року», - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Порошенко зазначив, що це «унікальна виставка, оскільки зараз будуть виставлятися 17 картин всесвітньовідомих майстрів, тут представлені роботи Рубенса, Тінторетто, Пізанелло, Карото і Мантеньї... - те що складає скарб унікального музею у Вероні».

«Ця виставка є символом наших правоохоронних органів, я хотів би окремо відзначити представників прикордонників, військової прокуратури, Генпрокуратури, Міністерства культури», - заявив Порошенко.

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За словами президента, українська громада буде мати можливість вперше ознайомитися з «цими великими предметами мистецтва».

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада 2015 року з музею Кастельвеккіо у місті Верона було викрадено 17 найцінніших картин старовинних майстрів. В кінці квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що викрадачів цих картин, а також самі картини правоохоронці шукають в Одесі. У скоєнні злочину підозрюються громадяни Молдови.

11 травня Порошенко привітав особовий склад Державної прикордонної служби та працівників воєнної прокуратури, які здійснили успішну операцію з пошуку колекції картин.