У Львові на Музейній площі висадили райській яблуні та катальпи

Як повідомляє прес-служба міськради Львова, тут висадили 2 25-річні платани, 7 катальп, 2 райські яблуні та 1 сакуру.

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Як зазначається, лише останню висадили прямо в грунт, решту ж дерев – у мобільні дерев’яні контейнери, які дозволяють здійснювати висадку там, де не дозволяють комунікації чи археологи.

Згідно з повідомленням, висадка в контейнерах дозволяє тестувати екзотичні дерева, експериментувати та, зрештою, озеленювати громадський простір у разі, якщо інших варіантів немає.