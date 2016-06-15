У Львові на Музейній площі висадили райській яблуні та катальпи
15:37, 15 червня 2016Суспільство
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У Львові озеленили Музейну площу.
Висадка в контейнерах дозволяє тестувати екзотичні дерева / city-adm.lviv.ua
Як повідомляє прес-служба міськради Львова, тут висадили 2 25-річні платани, 7 катальп, 2 райські яблуні та 1 сакуру.
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Як зазначається, лише останню висадили прямо в грунт, решту ж дерев – у мобільні дерев’яні контейнери, які дозволяють здійснювати висадку там, де не дозволяють комунікації чи археологи.
Згідно з повідомленням, висадка в контейнерах дозволяє тестувати екзотичні дерева, експериментувати та, зрештою, озеленювати громадський простір у разі, якщо інших варіантів немає.
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