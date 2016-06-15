Садовий розповів, коли попросив залучити Нацгвардію до Львова

Про це очільник Львова написав на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, за його словами, він також телефонував Авакову і повідомив йому про загрозу заворушень у Львові.

"Мав інформацію про плани захоплення міськради та зриву сесії. Подальші події наочно показали, що додаткова охорона була необхідна. Рішення щодо того, кого і скільки залучати, приймали органи, які мають на це відповідні повноваження", - розповів Садовий.

Читайте такожСутички у львівській ратуші: поліція відкрила кримінальну справу

Мер Львова запевнив, що лист до Авакова з проханням про забезпечення охорони ратуші силами Нацгвардії він скерував 9 червня о 13:56, тобто вже після всіх подій у Львівській міській раді.

"9 червня після подій у ратуші мені передзвонив президент, запитав, як справи у Львові і повідомив, що напередодні увечері він мав розмову з керівником Нацгвардії генералом Аллеровим і дав йому команду максимально забезпечити порядок під час засідання міської ради", - розповів Садовий.

Раніше глава МВС Аваков заявляв, що Нацгвардія України разом з поліцейськими підрозділами брала участь в охороні проведення сесії міської ради Львова 9 червня на основі звернення міського голови Львова Андрія Садового.