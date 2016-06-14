У МВС заявили, що Садовий особисто попросив залучити Нацгвардію до Львова

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Еспресо.TV.

"Крім того, міський голова звертався з відповідним проханням до мене напередодні у телефонному режимі. Я, вивчивши ситуацію, у відповідь на прохання Садового, і з урахуванням оперативної обстановки прийняв рішення про притягнення до охорони Львівської ратуші крім поліції і підрозділів Нацгвардії. Дав відповідні розпорядження", - сказав він.

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Аваков наголосив, що рішення про притягнення сил Нацгвардії для посилення правопорядку було правильним.

"Як показали події 9 червня у Львові - рішення про притягнення сил Нацгвардії для посилення правопорядку - було правильним. І нас менше цікавлять у цьому питанні трактування нюансів з боку політиків. Не тягніть нас у політику - ми робимо свою роботу для підсилення безпеки в Україні. А за роботу наших гвардійців в той день мер, до речі, висловив Нацгвардії подяку", - зауважив Аваков.

Раніше виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 13 червня прийняв рішення про охорону адміністративної будівлі ЛМР.