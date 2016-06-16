Шойгу приїхав в анексований Росією Крим
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу в четвер прибув до анексованого Росією Криму, де він заслухає "доповіді про будівництво військової інфраструктури і перевірить військовий санаторій у місті Саки".
Про це повідомив журналістам офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.
"Глава російського військового відомства заслухає командування ПВО і Чорноморського флоту про реалізацію планів будівництва об'єктів військової інфраструктури", - сказав Конашенков.
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Крім того, за його словами, міністр РФ відвідає окупований Севастополь, де вручить нагороду окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту РФ.
Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 року озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.
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