Шойгу приїхав в анексований Росією Крим

Про це повідомив журналістам офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.

"Глава російського військового відомства заслухає командування ПВО і Чорноморського флоту про реалізацію планів будівництва об'єктів військової інфраструктури", - сказав Конашенков.

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Крім того, за його словами, міністр РФ відвідає окупований Севастополь, де вручить нагороду окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту РФ.

Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 року озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, що взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття в Росію Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.