Онищенко полетів до Ніцци і поки не повертався – НАБУ

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Згідно з інформацією, отриманою від Державної прикордонної служби, народний депутат України Олександр Онищенко вилетів на чартерному рейсі в напрямку французького міста Ніцца 14 червня 2016 року о 19:54", - йдеться у повідомленні.

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Станом на 15:00 16 червня назад в Україну він не повертався.

При цьому у його коментарях, розповсюджених ЗМІ 15 червня під час проведення детективами НАБУ слідчих дій у приміщенні, яке О.Онищенко називає своєю приймальнею, народний обранець заявляв про те, що знаходиться в Україні, і не збирається країну покидати.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала арешт та притягнення до відповідальності Онищенка, підконтрольні структури якого реалізовували ряд незаконних схем з реалізації природного газу, який було видобуто у результаті спільної діяльності з держкомпанією "Укргазвидобування".

15 червня подання про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Онищенка Національне антикорупційне бюро передало до Генпрокуратури.

Статті, які інкримінуються Онищенку, передбачають покарання від 7 до 12 років ув'язнення.