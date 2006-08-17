Генпрокуратура розслідує факт зникнення полковника міліції Єрохіна

Генеральна прокуратура України розслідує факт зникнення полковника міліції Романа ЄРОХІНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України за вказівкою генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКО прийнято до свого провадження та проводиться досудове слідство у кримінальній справі, порушеній за ознаками злочинів, передбачених пунктами 6, 11, 12 частини 2 статті 115 (навмисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб), частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) та частиною 1 статті 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України, тобто за фактом зникнення начальника відділу управління оперативно-зонального контролю ГУБОЗ МВС України полковника міліції Р.ЄРОХІНА.

В даний час у кримінальній справі трьом громадянам пред’явлено обвинувачення у скоєнні цих злочинів та обрано їм міру запобіжного заходу – взяття під варту.

Як повідомялося, наприкінці липня у Києві зник без вісти колишній заступник Донецького УБОЗ, нині начальник підрозділу боротьби з незаконною конвертацією грошових коштів УБОЗ України Роман ЄРОХІН.

11 серпня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що до замовлення викрадення Р.ЄРОХІНА причетні окремі депутати українського парламенту.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, Р.ЄРОХІН працював в УБОЗі Донецької області і займався виявленням конвертаційних центрів. Він вийшов на один із великих конвертаційних центрів, який функціонував при одній із фінансових установ Донецької області. В результаті, в лютому, окремі особи, які встановлюються, а деякі з них розшукуються, «замовили» В.ЄРОХІНА. Один із виконавців злочину з’явився до МВС з повинною і таким чином було встановлено, що перед викраденням у Р.ЄРОХІНА було зроблено три постріли, один в ногу, і два в живіт. Після того, як потерпілий втратив через больовий шок свідомість, його було вивезено в ліс в один із районів Київської області.

За словами міністра, наразі міліція не має підстав стверджувати, що Р.ЄРОХІН вбитий, а тому кримінальну справу порушено за фактом його викрадення. І якщо вдасться розкрити цей злочин, встановити замовників і організаторів, то тоді, на переконання Ю.ЛУЦЕНКА, можна буде з’ясувати систему формування списків під час останніх виборів, що призведе до очищення українського політикуму.