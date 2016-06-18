В Ізмаїлі до лікарень вже звернулося 284 особи, у стаціонарі перебуває 141 людина

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко під час наради за участю голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, яке в даний час проходить в Ізмаїлі.

Абрамченко подякував за своєчасну допомогу Одеській ОДА, медикам, поліції, прикордонникам за оперативне реагування на надзвичайну ситуацію (допомогу в закритті ринків, контролі водойм тощо) і жителів Ізмаїла – за розуміння.

Під час наради відзначили, що на даний час в Ізмаїлі забезпечено 180 ліжок, в резерві – 100 ліжок, в тому числі – в місцевому шкірно-венерологічному диспансері.

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Надати допомогу готові за необхідності медичні установи прилеглих районів області – Болградського, Кілійського та Ренійського.

Як підкреслили фахівці, інтенсивність надходження хворих має тенденцію до зниження.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що з початку спалаху захворювання кишкової інфекції (з 16 червня), станом на 18.30, до лікувальних установ Ізмаїльського району та міста звернулося 277 осіб, серед яких 163 дитини.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового захворювання людей в Ізмаїльському районі.

В місті діє режим надзвичайно ситуації.