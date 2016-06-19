Сьогодні православні християни відзначають Трійцю або Зелені свята
Цього дня заведено прикрашати своє житло зеленими гілочками берези, дуба, клена або спеціально вирощеним зіллям.
Сьогодні, на 50-й день після Великодня і на 10-й день після Вознесіння, відзначають одне з 12 найбільших християнських свят у році – День Святої Трійці, П'ятидесятницю або ж День Зіслання Святого Духа.
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У свято П'ятидесятниці Свята Церква згадує й прославляє зішестя на апостолів Святого Духа у вигляді вогненних язиків. Назва П'ятидесятниці це свято отримало тому, що ця подія відбулася на п'ятдесятий день після рятівного Воскресіння Христового.
Свято християнської П'ятидесятниці містить у собі подвійне торжество. Перший день П'ятидесятниці Церква присвячує на славу Пресвятої Трійці, а другий - на славу Духа Пресвятого. Святкування Святому Духу починається вечірнім Богослужінням у неділю.
Свято П'ятидесятниці відзначалося й у старозавітній церкві, але воно було пов'язане зі згадуванням дарування Синайського закону, отриманого євреями через 50 днів після виходу їх з Єгипту. У сучасній церковній практиці цей празник називається також Днем Святої Трійці. Остання назва пояснюється тим, що зішестям Святого Духа на апостолів відкрилася освячуюча діяльність третьої Особи Пресвятої Трійці, і вчення Господа Ісуса Христа про Триєдиного Бога і участь Трьох Осіб Божества в спасінні людського роду досягло довершеної ясності і повноти.
Напередодні цього дня люди прикрашають свій будинок зеленню, готують святковий стіл і запрошують гостей.
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Вважається, що Трійця – це своєрідний символ повернення до життя. Вся природа розквітає, наповнюється яскравими фарбами і ароматами.
Готуючись до Трійці, люди прибирають оселю, намагаючись звільнити дім від речей, особливо тих, які нагадують неприємні моменти в житті.
На Трійцю заведено прикрашати храми і будинки гілками дерев, травою і квітами. Так святкувала П'ятидесятницю Церква Старозавітна; так, ймовірно, була прикрашена і Сіонська світлиця в той день.