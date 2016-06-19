Масове отруєння в Ізмаїлі: число постраждалих зросло до 336 осіб

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в Головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічною службою в області, в числі зареєстрованих хворих - 225 дітей, з яких понад 170 - у стаціонарі.

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Співрозмовник агентства припустив, що реальна кількість хворих може бути більшою. Водночас він зазначив, що інтенсивність надходження потерпілих у стаціонар значно знизилася.

«Фахівці, весь медперсонал працюють у цілодобовому режимі, докладаючи максимальних зусиль для стабілізації стану здоров'я пацієнтів», - відзначило джерело.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ДСНС повідомили, що станом на ранок 19 червня з початку спалаху захворювання кишковою інфекцією (з 16 червня) до лікувальних установ Ізмаїльського району та міста звернулися 290 осіб, з яких 172 дитини, у стаціонарі перебувають 143 людини.

За фактом масового отруєння людей відкрито кримінальне провадження.

93% постраждалих від гострої кишкової інфекції пов'язують своє захворювання зі вживанням сирої води.