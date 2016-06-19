Фільм про Майдан "Зима у вогні" отримав престижну нагороду в США

Про це повідомляє Cultprostir.

Ця нагорода традиційна для проектів, які, на думку телеакадеміків, "надихають, підвищують обізнаність і мотивують до змін".

Лауреатами цієї нагороди в різні роки ставали Шоу Опри Уінфрі, серіал "Відділ новин" ("Newsroom") і "C. S. I: Місце злочину".

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"Ця нагорода дуже важлива для України, яка продовжує свою боротьбу. Я хотів би присвятити цю нагороду всім тим, хто віддав своє життя за свободу", - сказав режисер Євген Афинеевский на церемонії нагородження.

Документальна кінострічка "Зима у вогні" знятий у копродукції України, США і Великобританії.

Фільм раніше увійшов до списку з 15 номінантів на здобуття кінопремії Оскар в номінації документальний фільм.