На Львівщині горіла церква ХVІІ століття

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"У м. Комарно Городоцького району о 19.15 19 червня у будівлі Української греко-католицької церкви "Святого Антонія" (1657 року забудови та є пам’яткою архітектури) виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

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За даними ДСНС, вогнем знищено іконостас на площі 5 м2 та церковне майно на площі 10 м2.

О 19.51 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.