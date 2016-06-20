На Львівщині горіла церква ХVІІ століття

09:44, 20 червня 2016
Суспільство
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У місті Комарно Львівської області горів храм Української греко-католицької церкви ХVІІ століття.

мчс гсчс пожар пожарники / cv.mns.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"У м. Комарно Городоцького району о 19.15 19 червня у будівлі Української греко-католицької церкви "Святого Антонія" (1657 року забудови та є пам’яткою архітектури) виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

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За даними ДСНС, вогнем знищено іконостас на площі 5 м2 та церковне майно на площі 10 м2.

О 19.51 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

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