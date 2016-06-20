У Дніпрі з'явилася гаряча лінія для підприємців

На Дніпропетровщині відкрили гарячу лінію для підприємців. Про це повідомили в ОДА, пише місцеве видання 056.ua.

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Мета роботи гарячої лінії – ефективна підтримка бізнесу, надання кваліфікованих відповідей на проблемні питання у наступних сферах:

- цивільне та господарське право;

- юридичний супровід суб'єктів малого та середнього бізнесу;

- облік та оподаткування, складання фінансової звітності;

- зовнішньо-економічна діяльність;

- організація господарської діяльності на промислових підприємствах;

- комерціалізація інновацій.

Отримати необхідну інформацію щодо ведення бізнесу можна за телефоном гарячої лінії (056)770-90-35. 742-83-42 з 10-00 до 16-00, або на e-mail RR.Businnes@dp.gov.ua.