У Дніпрі з'явилася гаряча лінія для підприємців
Також для підтримки бізнесу в ОДА відкрили офіс Регіональної ради підприємців. Працюють групи з експорту, приватної медицини, інновацій та будівництва.
На Дніпропетровщині відкрили гарячу лінію для підприємців. Про це повідомили в ОДА, пише місцеве видання 056.ua.
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Мета роботи гарячої лінії – ефективна підтримка бізнесу, надання кваліфікованих відповідей на проблемні питання у наступних сферах:
- цивільне та господарське право;
- юридичний супровід суб'єктів малого та середнього бізнесу;
- облік та оподаткування, складання фінансової звітності;
- зовнішньо-економічна діяльність;
- організація господарської діяльності на промислових підприємствах;
- комерціалізація інновацій.
Отримати необхідну інформацію щодо ведення бізнесу можна за телефоном гарячої лінії (056)770-90-35. 742-83-42 з 10-00 до 16-00, або на e-mail RR.Businnes@dp.gov.ua.