У Харкові в рамках декомунізації розбирають міст

15:33, 20 червня 2016
Суспільство
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У зв'язку з декомунізацією в Харкові розбирають перила Лопанського мосту на початку Полтавського шляху.

Соцсети / newsroom.kh.ua

Про це з посиланням на очевидців пише місцеве видання Newsroom.

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В ході ремонтних робіт по заміні тротуару робітники також зняли паркан, на якому були зображені серп і молот. Роботи проводяться в рамках масштабної реконструкції, яка з початку місяця йде на Павлівської площі.

Також повідомляється, що це вже не перший міст, який потрапив під дію закону про декомунізацію. Взимку робітники демонтували радянську символіку з Балашовського мосту.

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