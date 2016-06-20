У Харкові в рамках декомунізації розбирають міст
15:33, 20 червня 2016Суспільство
959 0
У зв'язку з декомунізацією в Харкові розбирають перила Лопанського мосту на початку Полтавського шляху.
У Харкові розбирають міст / Соцмережі / newsroom.kh.ua
Про це з посиланням на очевидців пише місцеве видання Newsroom.
Читайте такожСБУ спіймала на хабарі російського дипломата (відео)
В ході ремонтних робіт по заміні тротуару робітники також зняли паркан, на якому були зображені серп і молот. Роботи проводяться в рамках масштабної реконструкції, яка з початку місяця йде на Павлівської площі.
Також повідомляється, що це вже не перший міст, який потрапив під дію закону про декомунізацію. Взимку робітники демонтували радянську символіку з Балашовського мосту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter