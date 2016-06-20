У Харкові в рамках декомунізації розбирають міст

Про це з посиланням на очевидців пише місцеве видання Newsroom.

Читайте такожСБУ спіймала на хабарі російського дипломата (відео)

В ході ремонтних робіт по заміні тротуару робітники також зняли паркан, на якому були зображені серп і молот. Роботи проводяться в рамках масштабної реконструкції, яка з початку місяця йде на Павлівської площі.

Також повідомляється, що це вже не перший міст, який потрапив під дію закону про декомунізацію. Взимку робітники демонтували радянську символіку з Балашовського мосту.