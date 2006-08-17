Перепоховання солдатів Першої світової війни (фоторепортаж)

16 серпня відбулося перепоховання 28 військовослужбовців російської та австро-угорської армій (25 російських солдатів і 3 австрійці), які загинули під час боїв Першої світової війни в лютому 1915 р. на горі Татарівка (Львівщина).

Владика Львівський і Галицький УПЦ Августин і почесний консул Австрії на Західній Україні Ярослав Наконечний.

Ярослав Наконечний, настоятель храму Святой Варвари (Австрія) Олег Ковтун і генеральний консул Росії у Львові Євген Гузєєв.