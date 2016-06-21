Мер Ізмаїла: ситуація в місті стабілізується

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер міста Андрій Абрамченко.

"Станом на 22 годину 20 червня, з початку спалаху, в лікарні міста Ізмаїла та Ізмаїльського району госпіталізовано 432 особи, з них 268 – діти. Сьогодні на стаціонарному лікуванні перебувають 186 осіб (у тому числі, 98 дітей)", - йдеться в повідомленні.

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За неповну добу (з нуля годин до 22 годин понеділка) госпіталізовано 27 осіб.

Абрамченко зазначив, що рішення про проведення гіперхлорування мережі водопостачання буде прийнято після того, як будуть отримані офіційні розрахунки складу дезінфікуючих розчинів, а також офіційні рекомендації про місця їх застосування.

Як повідомляв УНІАН, раніше головний санітарний лікар України Святослав Протас заявив, що причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі став ротавірус у водопровідній воді. За фактом масового отруєння людей в Ізмаїльському районі відкрито кримінальне провадження.