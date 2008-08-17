Тимошенко подякувала Калитовській за поповнення командної скарбниці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітали українську спортсменку Лесю КАЛИТОВСЬКУ зі здобуттям бронзової медалі з велоспорту на ХХІХ Олімпійських іграх у Пекіні.

Як повідомляє прес-служба Президента, у своєму вітанні В.ЮЩЕНКО зауважив: “Ви - молода надія нашої країни, Вам і надалі примножувати здобутки вітчизняного спорту та утверджувати славу України. Нехай завжди Вам усміхається удача та підкорюються олімпійські вершини”.

У вітанні прем’єр-міністра йдеться: “Я вдячна за те, що Ви поповнили скарбницю української команди ще однією медаллю та гідно представили нашу країну на головній спортивній арені. Нехай ця перемога стане черговим підтвердженням Вашого спортивного таланту”.