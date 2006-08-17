Суперсучасний аеропортовий комплекс у Севастополі коштуватиме чверть мільярда

Представники влади Севастополя та інвестори підписали протокол намірів щодо будівництва у Севастополі суперсучасного аеропортового комплексу „Бельбек” з обсягом інвестицій до 250 мільйонів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в прямому ефірі Севастопольської державної регіональної ТРК повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

За його словами, він з головою міської ради (Валерієм САРАТОВИМ - УНІАН) підписали з інвесторами протокол про наміри щодо будівництва аеропортового комплексу „Бельбек”.

„Я буду обережний (очевидно, у прогнозах - УНІАН), але є можливість для будівництва суперсучасного комплексу обсягом інвестицій до 250 мільйонів доларів на початковому етапі”, - сказав С.КУНІЦИН.

На його думку, „Бельбек” за певними позиціями є ефективнішим за сімферопольський аеропорт, оскільки до Південного берегу Криму через „Бельбек” сьогодні набагато вигідніше і зручніше переміщуватися. “Ми проаналізували, що сьогодні вже до 5 тисяч чартерних рейсів на „Бельбек” на рік - я сам був вражений цією цифрою - летить сюди, тому що це вигідніше, зручніше, ближче. Просто його інфраструктура не дозволяє на сьогодні це робити”, - сказав С.КУНІЦИН.