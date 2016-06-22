У Дніпрі ліквідували пожежу складу з легкозаймистими пластиковими матеріалами (фото, відео)

Як повідомляє Головне управління ДСНС в Дніпропетровській області, 22 червня о 7:46 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні, розташованому по вулиці Квітки-Основ'яненка у Новокодацькому (Ленінському) районі.

На місці рятувальники з’ясували, що пожежа виникла всередині одноповерхового складського приміщення, розділеного цегляною перегородкою.

Вогнем пошкоджено утеплювач та пластикові матеріали на загальній площі 500 квадратних метрів. Локалізація пожежі відбулась о 9:40. О 11:00 оголошено про ліквідацію пожежі.

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До гасіння пожежі було залучено 75 чоловік особового складу та 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Гасіння пожежі ускладнювалося вкрай недостатньою кількістю пожежних гідрантів, через що вогнеборці змушені були постійно підвозити воду, яку набирали з найближчих джерел водопостачання. Також у зв’язку з наявністю пластикових матеріалів під час пожежі спостерігалося сильне задимлення.

Матеріальні збитки та причини займання встановлюють правоохоронці.

Інформації про постраждалих не зафіксовано.