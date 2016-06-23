Узгоджена із радниками НАТО масштабна реформа Міноборони завершиться до кінця року – заступник міністра

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського сьогодні в Києві.

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«Розпочато масштабну реформу Міністерства оборони, ця реформа в основному буде завершена до кінця року, далі йдуть Генштаб, Збройні сили. Всі кроки чітко виписані, вони погоджені з нашими радниками з Альянсу», - заявив він.

«Протягом цього року на Яворові буде підготовлено 5 батальйонів в повному складі за стандартами НАТО, повністю від початку до кінця», - додав Долгов.

«Більше того, протягом цього року ми маємо створити власні спроможності, підготувати власних українських інструкторів, які будуть працювати вже за цими стандартами (НАТО)», - зауважив заступник міністра оборони.