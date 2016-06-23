Опитування для киян та гостей столиці: як ви ставитеся до того, що Київ приймає сміття зі Львова після трагедії на тамтешньому звалищі?

Пропонуємо киянам та гостям столиці висловити свою думку, як ви ставитеся до того, що Київ приймає сміття зі Львова після трагедії на тамтешньому звалищі?

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог львівського комунального підприємства "Збиранка". 31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло комунальника досі не знайшли.

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Після цього у Львівській області виникла інша проблема - з вивозом сміття. Спочатку його вивозили до Житомира, але місто не витримало таких навантажень.

Після цього Київ зголосився допомогти у розв’язанні проблеми із сміттям у Львові.