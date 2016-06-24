Суд продовжив арешт Краснова до 27 серпня

Про це УНІАН повідомив його адвокат Андрій Мамалига.

За словами Мамалиги, відповідне рішення суд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Водночас адвокат заявив, що оскаржуватиме це рішення в апеляційному порядку.

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Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого у Київській області.

В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігав зброю та вибухівку. Також в СБУ заявили, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні. Органи слідства обвинувачують його у державній зраді, незаконному зберіганні зброї, підготовці терактів.

Краснов наполягає, що СБУ сфальсифікувала справу проти нього.

26 квітня Шевченківський райсуд Києва продовжив термін тримання Краснова під вартою до 24 червня.