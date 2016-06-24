Суд продовжив арешт Краснова до 27 серпня
Шевченківський районний суд Києва продовжив до 27 серпня термін тримання під вартою лідера громадської організації «Цивільний корпус «Азов-Крим» Станіслава Краснова.
Про це УНІАН повідомив його адвокат Андрій Мамалига.
За словами Мамалиги, відповідне рішення суд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.
Водночас адвокат заявив, що оскаржуватиме це рішення в апеляційному порядку.
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Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого у Київській області.
В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігав зброю та вибухівку. Також в СБУ заявили, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні. Органи слідства обвинувачують його у державній зраді, незаконному зберіганні зброї, підготовці терактів.
Краснов наполягає, що СБУ сфальсифікувала справу проти нього.
26 квітня Шевченківський райсуд Києва продовжив термін тримання Краснова під вартою до 24 червня.